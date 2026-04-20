ダイフクが反発している。同社は前週末１７日の取引終了後、産業用塗装・表面処理設備や搬送システムの設計・エンジニアリングを手掛けるドイツ企業のアイゼンマンを買収すると発表した。収益貢献を期待した買いが入ったようだ。ダイフクは買収により自動車生産ライン分野での提案の幅が拡大すると判断。受注機会の拡大を図る。取得価額は非開示とするが、直前連結会計年度末の純資産の５％未満という。７月に株式を取得する予定