クラダシは３日ぶり反発。前週末１７日取引終了後、新たに空き家再生事業を開始すると発表した。不動産事業に知見を持つ投資・コンサルティング会社のＩｎｔｅｇｒｉｔｙ（インテグリティ、東京都新宿区）と業務提携し、共同出資の合弁会社を設立することを通じて行う。合弁会社の社名は「Ｎｅｓｔｉａ」。出資比率はクラダシが５１％、インテグリティが４９％。今後の展開が期待されているようだ。 出所：MINKABU PRESS