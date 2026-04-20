インタートレードが反発している。前週末１７日の取引終了後に、三井物産デジタルコモディティーズ（東京都千代田区）が発行する暗号資産「ジパングコインシリーズ」のマルチチェーン展開に伴うトークン発行・流通基盤を構築したと発表しており、これを好感した買いが入っている。 世界で最も信頼されているデジタル資産インフラストラクチャ企業の一つである米国のファイヤーブ