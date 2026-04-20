【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manが「SAVE YOUR HEART」のDance Practice映像を公開した。 ■一気に激しくたたみかける展開に注目 「SAVE YOUR HEART」は、宮舘涼太が主演を務めるドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌。4月29日にリリースとなる13thシングルに収録される。 Snow Manがあらたに挑戦する、愛を“プログラム”に見立てた近未来型ラブソング。“大切な