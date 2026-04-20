【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEのスタジアムツアー『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』が、4月18日にMUFGスタジアム（国立競技場）にてスタート。 ステージ上のメンバーと、晴れ渡った春空のもとに約7万人のJAM’SがMUFGスタジアム（国立競技場）に集結した模様が、速報写真として公開された。 ■バンドでは史上初の快挙！MUFGスタジアム（国