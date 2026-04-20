20日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比9.5％減の568億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同17.4％減の396億円となっている。 個別ではグローバルＸＡＩ＆ビッグデータＥＴＦ 、ｉＦｒｅｅＥＴＦＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジあり） 、グローバ