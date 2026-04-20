次世代ボーイズグループ「ROIROM（ロイロム）」の浜川路己が、かつて意中の相手の引き出しにラブレターを忍ばせた甘酸っぱい過去を告白した。【映像】ROIROM浜川、ラブレターを渡した結果4月20日、『ラブタイムトラベル Season 3』の#1が放送された。本番組は、「もし、違う時代に出会っていたら2人は恋に落ちていたのか？」を検証する恋愛番組。大正時代＆80年代にタイムトラベル、時代のファッションと音楽と共に男女5人の時