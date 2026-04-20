17日の衆議院外務委員会で、参政党の木下敏之議員が、日本の食品産業の海外進出について取り上げた。【映像】「しゃぶしゃぶは適していない」→笑いの瞬間（実際の様子）木下議員は、地場産業の海外進出を手伝うなかでの経験談を紹介。うまくいったケースとして「ある人を介してベトナム大使館のかなり偉いOBとつながり、そこから強力なコネでベトナム共産党の幹部につないでいただいて、いっぺんにそこから道が開いてきた」と