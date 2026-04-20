敵地アスレチックス戦メジャーでもパワーを発揮している。米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手が19日（日本時間20日）、敵地アスレチックス戦に「3番・一塁」で出場。5回に8号2ランを放つなど、7-4の勝利に貢献した。これで3戦連発。飛距離425フィート（約129.5メートル）の特大弾で、8本塁打は堂々のメジャー3位だ。この日は左腕スプリングスを粉砕した。5回無死一塁、甘い変化球を逃さずスイング。どよめきの中、