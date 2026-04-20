ウルトラマンシリーズ60周年記念ドキュメンタリー映画『THE ORIGIN OF ULTRAMAN』が、7月30日より公開されることが決まった。併せて、ポスタービジュアルと予告映像が解禁となった。【写真】『THE ORIGIN OF ULTRAMAN』縦ビジュアルもかっこいい円谷プロダクションの製作による本作は、国内外の第一線で活躍する映画監督・クリエイターたちが独自の視点で語り尽くし、「ウルトラマンとは何なのか」という問いに迫るドキュメン