◆米大リーグレッドソックス２―６タイガース（１９日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手は１９日（日本時間２０日）、本拠でのタイガース戦の先発を外れ、２―６で迎えた９回２死二塁で代打で登場。タ軍４番手のシーボルドのチェンジアップに二ゴロに倒れ、最後の打者となり試合に敗れた。出場試合の連続安打は「６」でストップした。相手先発は左腕バルデス。ＤＨには右