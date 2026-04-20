「勉強の合間に何をしていますか?」という問いに対し、多くの人は「スマホを見る」「漫画を読む」「仮眠をとる」と答えるだろう。しかし、過酷な受験戦争を勝ち抜いた中田さん(仮名)の答えは一線を画していた。 【画像】受験勉強を通じて得た最も大きな財産とは 難関国立大学として知られる大阪大学、さらに同大学院まで修了し、現在は経営者として活躍する中田さんは、長時間机に向かい続けるために、ある独自のスタイルを