映画「トップガン」シリーズの第3弾の製作が現地時間16日、ラスベガスで開催されたシネコンで正式発表され、話題になっている。“中年の星”となったトム・クルーズの「転換点」 62歳でパリ五輪閉会式ド派手アクション披露1986年公開のオリジナル「トップガン」の36年ぶりの続編として2022年に公開された「トップガン マーヴェリック」に続くシリーズ第3弾となる。「トップガンマーヴェリック」は、コロナ禍で世界中の映画館