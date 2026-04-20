日本が準同盟国であるオーストラリアと新型艦船開発速度を高める。事実上日本が初めての護衛艦輸出に出るもので、日本の海上自衛隊とオーストラリア海軍が同じ形の駆逐艦を使うことになる予定だ。朝日新聞は19日、小泉進次郎防衛相が18日にオーストラリアのメルボルンで同国のマールズ副首相兼国防相と護衛艦開発協力文書に署名したと伝えた。日本は昨年オーストラリア海軍の100億豪ドル（約1兆1360億円）規模の新型護衛艦導入事業