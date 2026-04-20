テーブルマークは4月18〜19日、「BEYOND FREE（ビヨンドフリー）」ブランドの新商品「雑穀うどん キヌア・赤米・黒米入り」の試食体験イベントを横浜・JR桜木町駅前広場で実施。好天に恵まれキッチンカーには試食を求める大勢の消費者が列を作った。2日間で約3000食を提供予定。「BEYOND FREE」は植物素材でおいしさにこだわった冷凍ミール。市販用はEC限定で、パン、スイーツ、麺類など多様なラインアップを展開する。「雑