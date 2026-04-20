中国国際航空は、北京/大興〜ミラノ線を6月13日に新規就航する。1日1往復を運航する。機材はエアバスA330-300型機を使用する。所要時間は北京/大興発が11時間、ミラノ発が10時間10分。同路線は、中国国際航空のみが運航している。■ダイヤCA749北京/大興（13：00）〜ミラノ（18：00）／毎日CA750ミラノ（20：00）〜北京/大興（12：10+1）／毎日