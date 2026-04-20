村上が3戦連発の8号2ランを放った(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆が現地時間4月19日、敵地でのアスレチックス戦に「3番・一塁」で先発出場し、3戦連発となる8号2ランを放った。チームは7−4で勝利している。【動画】豪快な一振りで右翼席へ！村上宗隆、確信の8号2ランをチェック4−1と3点リードで迎えた5回無死一塁の第3打席、左腕ジェフリー・スプリングスがカウント1−1から投じたスライダーを振り抜くと、右翼席