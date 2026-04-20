言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、自然の猛威を表す言葉から、理科室で見かける道具、そして社会の仕組みに関する用語まで、3つの言葉を用意しました。それぞれの言葉が使われるシーンを想像して、空欄を埋める共通の2文字を導き出してください。正解にたどり着けば、頭の中もすっきりするはずです。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。おお□□□□