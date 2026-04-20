北アルプスの絶景を楽しめる黒部峡谷鉄道（富山県黒部市）のトロッコ電車が20日、約5カ月間の冬季休業期間を終え、宇奈月―猫又間で運行を再開した。営業は11月末まで。10月以降の運行区間は未定で、7月上旬までに改めて案内するとしている。オレンジ色の車体が特徴的な普通客車は、窓がなく開放感がある。黒部川沿いをゆっくりと走りながら、緑が生い茂る春の山々やエメラルドグリーンにきらめくダムの湖面を眺められる。黒