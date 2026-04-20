相続税における生前贈与のルールとは、亡くなった日からさかのぼって7年前までの贈与を、相続財産として加算することです。 そのため、相続税対策のつもりで生前贈与をしていても、受け取ってから7年以内に贈与をした本人が亡くなると、贈与された人は加算対象期間内に贈与された財産についても相続税が課税される可能性があります。 今回は、生前贈与の7年ルールが相続税の計算にどう影響するのか、ま