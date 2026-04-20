お金が貯まる人と貯まらない人の違いは何か。「オルカン」の生みの親として知られる三菱UFJ アセットマネジメント前常務の代田秀雄さんは「アメリカ人は使う前提で資産形成をするため、投資に前向きな人が多い。一方、“貯めて終わり”の日本では、アメリカほど家計金融資産が増えていない」という――。※本稿は、代田秀雄『オルカン思考 世界経済を味方につける「長期投資」の教科書』（Gakken）の一部を再編集したものです。写