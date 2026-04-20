日本の停滞感を打破する方法はあるのか。文筆家の御田寺圭さんは「日本では諸外国と異なり、富裕層のさらなる富裕化は起きていないという調査結果が日経新聞に紹介されていた。格差が小さい国とも言えるが、金持ちがいない貧しい国と表現することもできる。今の日本に必要なのは、格差の是正ではなく拡大ではないか」という――。写真＝iStock.com／EL Studio※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／EL Studio■「富裕層のさら