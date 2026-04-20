■日本が物価高に苦しむ一方…イラン戦争の発生で、世界経済に大きな影響が出ている。原油や天然ガスなどのエネルギー価格の高騰、アルミや肥料などの供給制約のデメリットを受ける国が多い一方、重要なメリットを受けている国もある。写真＝iStock.com／MicroStockHub※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／MicroStockHubメリットを受ける代表例はロシアだろう。最大のメリットは、同国の石油やガスなどの価格が上昇したこと