ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）は１９日（日本時間２０日）に敵地サクラメントでのアスレチックス戦に「３番・一塁」で先発出場し、５回に２度目の３戦連発となる８号２ランを放ち、５打数１安打２打点だった。打率２割８厘。チームは７―４で勝った。村神様の特大弾に敵地がどよめいたのは４―１の５回無死一塁だった。左腕スプリングスのカウント１―１からど真ん中の８３・１マイル（約１３３・７キロ）のスライ