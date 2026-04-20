日産が新長期ビジョンを発表。AI技術の拡大と車種再編の行方、イヴァン エスピノーサCEOが語る日産は2026年4月14日、新たな長期ビジョン「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」を発表しました。AI技術の拡充や車種構成の最適化、さらには日本、米国、中国をリード市場とするグローバル市場戦略を導入することで、持続的な成長を目指す方針です。【画像】超カッコイイ！ これが「新型スカイライン」の姿です！ 画像で見