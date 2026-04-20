決算発表前後の株価に着目するEAR戦略とは 5月中旬にかけて、3月期決算企業の決算発表は本格化に向かいます。とりわけ4月下旬から月末にかけては、27日にアドバンテスト（6857）、28日に信越化学工業（4063）、そして30日には東京エレクトロン（8035）と、半導体関連を代表する主要企業の決算発表が相次ぎます。これらはいずれも市場への影響力が大きい銘柄であり、足元で注目度が高まっているAI半導体関連の需要動向や業績見通し