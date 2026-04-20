短期間での急騰に対する警戒感と中東情勢の不透明さから強弱感が対立する展開か 今週の日本株相場は、基本的にはイラン戦争の終結期待をベースに底堅い推移となるだろう。しかし、急ピッチな上昇による過熱感と国内外の決算発表本格化を前に、強弱感が対立する展開が予想される。 先週末の夜間取引で日経平均先物が一時6万円の大台を突破した。こうなると週明けの東京市場の現物でも6万円の大台をつけにいく機運が高まるだ