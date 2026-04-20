3歳から芸能活動を始めた俳優の稲垣来泉（15）が18日、Instagramを更新。高校生活が始まったことを報告し、反響が寄せられている。【映像】高校生になった稲垣来泉（複数カット）これまで、TBS系ドラマ「アンナチュラル」では石原さとみの幼少期、フジテレビ系ドラマ「時をかけるな、恋人たち」では吉岡里帆の幼少期、映画「ブラックショーマン」では有村架純の中学生時代を演じるなど、数々の作品に出演し注目されてきた稲垣