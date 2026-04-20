陸上女子ハンマー投げで前日本記録保持者の室伏由佳さんが、２０日までに自身のインスタグラムを更新。名古屋市瑞穂区のパロマ瑞穂スタジアムの完成式典に参加したことを報告し、陸上女子の１００メートル日本記録保持者の福島千里さんとの２ショット写真を投稿した。福島千里さんは２０２２年１月に現役引退しており、久々の姿となった。現役時代はバキバキに割れた腹筋でも注目された美女アスリートは、３７歳となった今も変