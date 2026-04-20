今年、発売25周年を迎えるハーゲンダッツの「クリスピーサンド」。日本発のアイデアとして誕生し、今やブランドを代表する人気カテゴリーとなったが、その不動の人気の裏側には、開発者たちの“完璧を目指す”姿勢があった。今回はその舞台裏を探るべく、中目黒にあるハーゲンダッツ ジャパン本社を訪問。マーケティング本部でマネージャーを務める田子薫さんに、ロングセラーとなった理由を聞いた。ハーゲンダッツ ジャパン マー