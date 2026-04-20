西洋占星術の基本！12星座を学ぼう！（牡牛座・双子座） 牡牛座 審美眼と腕前の信頼度は最高レベル 妥協なく我が道を行く職人気質 二分類 女性星座 三分類 不動宮 四分類 地のエレメント ・守護星 金星 ・象徴する体の部位 首、のど、舌、あご、声 ・象徴するフレーズ I have 「私は所有する」 キーワード 穏やか/内向的/美しいものを愛する/上品/鈍感/コレクター気質/丁