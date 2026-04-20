地理的ポテンシャルを秘めている、今後伸びていく国はどこ？ BRICSとこれに続く新興国 21世紀に入り、著しい経済成長を見せた国々があります。ブラジル、ロシア、インド、中国の4カ国で、頭文字をつなげたBRICSの総称で呼ばれています。 いずれも広大な国土と、豊富な天然資源を持つ点が共通しています。人口が多く、労働力が潤沢にある点も重要なポイントでしょう。つまり本来的に持っていたポテンシャルを発揮した結果が、