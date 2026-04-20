フジテレビの宮司愛海アナウンサーが２０日まで自身のインスタグラムを更新した。宮司アナは「ＨａｐｐｙＢｉｒｔｈｄａｙ」の文字とケーキの絵文字で始め、小さな猫に三角形の帽子をかぶせたショットを公開。「珍しく猫用ケーキにかぶりついておられました」とつづり、別カットで小さな皿に盛りつけられたケーキを目の前にした写真も投稿した。この投稿に「かわちいすぎる〜」「ネコたんカワイイ」「時代が変わりました