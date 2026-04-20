俳優の甲本雅裕が美人母との親子ショットを公開した。甲本は２０日までに自身のインスタグラムを更新。「岡山！久しぶりの故郷、岡山オカンと友達に逢いに帰ってきた」と記し、母を食事をするショットをアップ。「オカンはボクが帰るなりオカン『いつものイタリアン行く？』ボク『おー行くか』オカン『ほな予約しょ！』オカンは決まってそう言う同級生にも会うた４０年以上、いつもの話いつもの店と、いつも