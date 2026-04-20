2.5次元アイドルグループ「すとぷり」のるぅとが19日、公式YouTubeチャンネルに活動11周年を記念した新曲「この花束に約束を」のミュージックビデオ（MV）を公開した。同曲は、るぅと本人が作詞作曲を手掛けて、11周年という大きな節目を迎えたその先も、変わらず“キミ”と歩み続けていくという、ゆるぎないまっすぐな思いを込めた至極の純愛バラード。アコースティックギターとピアノの音色が繊細に織りなす温かみのあるサウ