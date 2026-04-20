ワシントンホテルがカイ気配を切り上げている。前週末１７日の取引終了後、アパホールディングス（東京都港区）らがワシントンＨの株式を買い増していたことが明らかとなり、思惑視されたようだ。同日に提出された変更報告書によると、アパホールディングス及びアパホテル（同）などによる共同保有割合は５．０８％から６．２４％に上昇した。報告義務発生日は１０日で、保有目的は「純投資」としている。 出所：