２０日の東京株式市場は買い先行、寄り付きの日経平均株価は前営業日比３４５円高の５万８８２１円と反発。 前週末は目先スピード警戒感から１０００円超の下落をみせたが、きょうは欧米株高を受け再び買いが優勢の展開に。米国株市場ではＮＹダウは一時１１００ドルを上回る上昇を示すなど上げ足が加速、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は１３連騰を記録し最高値街道を走っている。ＷＴＩ原油先物価格が