レゾナック・ホールディングスが買い優勢、前週末にひと押し入れたものの週明けは切り返す展開で始まった。世界最大の資産運用会社ブラックロックの日本拠点であるブラックロック・ジャパンが１７日付で提出した大量保有報告書によるとブラックロックと共同保有者によるレゾナック株式の保有比率が５．８６％と、新たに５％を超過したことが分かった。保有目的は純投資（投資一任契約に基づく顧客の資産運用及び投資信託約