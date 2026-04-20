オクラホマシティ・サンダー vs フェニックス・サンズ 日付：2026年4月20日（月） 開催地：ペイコム・センター（Oklahoma City） 最終スコア：オクラホマシティ・サンダー 119 - 84 フェニックス・サンズ NBAのオクラホマシティ・サンダー対フェニックス・サンズがペイコム・センター（Oklahoma City）で行われた。 第1クォーターはオクラホマシティ・サンダーがリӦ