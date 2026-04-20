「酒は体にいいのか悪いのか」の議論。その答えは単純ではない。アルコールの影響は体質や文化で大きく異なり、一律に善悪で語れるものではないという。では、日本人の健康を左右する酒の飲み方とは？※本稿は、和田秀樹『死ぬまで元気88の読むサプリ』（新潮社）の一部を抜粋・編集したものです。日本人と欧米人では違う！アルコール依存症の症状お酒は好きな人も、それほど好きではない人も、まったく飲めない人もいるでしょ