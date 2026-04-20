現地４月19日に開催されたプレミアリーグ第33節で、２位のマンチェスター・シティは首位のアーセナルとホームで対戦。２−１で勝利し、１試合消化試合が少ないなかで、アーセナルとの勝点差を３に縮めた。この一戦で大仕事をやってのけたのが、大エースのアーリング・ハーランドだ。１−１で迎えた65分、ニコ・オライリーの横パスに反応して豪快なダイレクトシュートでゴールネットを揺らしてみせた。今季の優勝争いを占う天