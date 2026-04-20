20日8時56分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前週末清算値比330ポイント高の3万4335ポイントで寄り付いた。前週末のJPX日経インデックス400の現物終値3万4050.48ポイントに対しては284.52ポイント高。 株探ニュース