20日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝159円17銭前後と、前週末午後5時時点に比べ11銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝186円83銭前後と83銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース