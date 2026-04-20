タイツキコ(@taitsu___kiko)さんのお父さんは通称「じいさま」と呼ばれていた。仕事中に倒れて、そのまま他界したあとに起きた出来事『じいさまの音がする』を紹介する。【漫画】「ラップ音」じいさまなの？■昼間に倒れて、そのまま…。お別れする間もなく、途方に暮れた家族のそばに「じいさま」現る!?『じいさまの音がする』14『じいさまの音がする』13仕事中に倒れて、そのまま他界した、じいさま。亡くなったあとも、じいさま