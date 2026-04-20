台湾メディアの連合新聞網は18日、中国について「北京市全域で5月からドローンの飛行や販売が事実上禁止されることを受け、中古品の投げ売りが起きている」とする記事を掲載した。記事によると、北京市では5月から、市内全域がドローン規制空域に指定され、屋外での飛行はすべて事前承認が必要となる中国の大手ドローンメーカー、DJIの販売店によると、過去2カ月間でドローンの売上は50％近く減少した。中古取引プラットフォームに