気象予報士でタレントの穂川果音（40）が20日までに自身のインスタグラムを更新。ショーパン“生脚”ショットを披露した。「今年の春夏は、ショートパンツを思いっきり楽しむのが目標」などとつづり、ショートパンツ姿の写真をアップ。「露出の引き算ができるのも、大人なショートパンツコーデの楽しみ方だよね」と記した。この投稿にフォロワーらからは「いい筋肉がついて美しい」「程良く筋肉発達してますね」「脚イイ」「