米男子ゴルフのRBCヘリテージは19日、サウスカロライナ州ヒルトンヘッドのハーバータウン・リンクス（パー71）で最終ラウンドが行われ、55位で出た久常涼は70で回り、通算3アンダーの281で60位だった。首位スタートのマシュー・フィッツパトリック（英国）が70で回り、通算18アンダーで並んだスコッティ・シェフラー（米国）とのプレーオフを制した。今季ツアー2勝目、通算4勝目を挙げ、賞金360万ドル（約5億7240万円）を獲得