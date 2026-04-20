「春季高校野球千葉大会・２回戦、中央学院７−０習志野」（１９日、千葉県総合スポーツセンター野球場）千葉大会の２回戦１６試合が行われ、中央学院が七回コールド勝利で初戦を突破した。巨人、オリックスで活躍した谷佳知氏（５３）＝デイリースポーツ評論家＝と、柔道女子４８キロ級で００年シドニー五輪、０４年アテネ五輪金メダリストの亮子さん（５０）の次男・晃明外野手（２年）が「２番・左翼」でスタメン出場。スタ