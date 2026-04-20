◇ナ・リーグドジャース6―9ロッキーズ（2026年4月19日デンバー）メジャー初昇格を果たしたドジャースのライアン・ウォード外野手（28）が19日（日本時間20日）のロッキーズ戦に「7番・一塁」で出場。メジャー初安打を含む2安打でデビュー戦を飾った。フリーマンが出産に立ち会うための産休制度「父親リスト」入りしたことを受け手の昇格。2―0で迎えた4回1死一、二塁、ロッキーズ先発・ロレンゼンから右前打を放ち、2打