俳優・歌手の柴咲コウが19日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：15〜）に出演。年齢を非公表にした理由を明かした。【貴重写真】「面影めっちゃある！」「美人」と反響！幼少期の柴咲コウ今回は俳優・歌手として数々のヒット作を世に送り出してきた柴咲が、山梨県・河口湖にある河口湖ステラシアターからリモート参戦。アパレルブランドのディレクションや映画監督など、多忙を極める中でなぜ“裏方”の仕事